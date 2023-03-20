Cinsel istismar sanığına 'iyi hal' indiriminin itirazına istinaftan ret

ANKARA'da yanında çalışan 3 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 75 yıl hapis cezası verilen PVC kapı pencere ustası Regayip Vadi (43) hakkında uygulanan iyi hal indirimini istinaf mahkemesi yerinde buldu. Avukat Ayşe Nur Çelik, karara tepki göstererek, sanığın çocuklar üzerindeki nüfuzunu kötüye kullanarak suçu işlediğini söyledi.

Yenimahalle ilçesinde PVC kapı pencere ustası Regayip Vadi hakkında, yanında çalışan 15 yaşından küçük H.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. 20 Şubat 2021'de gözaltına alınan Vadi, tutuklandı. Vadi'nin, aynı şekilde yanında çalışan 2 çocuğu daha cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Soruşturma dosyaları birleştirilerek, sanık Vadi hakkında, 3 çocuğu yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık hakkında 19 Ekim 2022 tarihinde 3 çocuğa yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan yargılama sürecindeki davranışları göz önünde bulundurularak iyi hal indirimi ile toplam 75 yıl hapis cezası verildi.

İSTİNAF, İYİ HAL İNDİRİMİNİ YERİNDE BULDU

Mağdur çocukların avukatları, iyi hal indirimi uygulanan sanığa verilen cezayı az bularak istinaf mahkemesine başvuruda bulundu. Mahkeme, sanık hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kurulan hükmün incelemeye alındığını ve istinaf taleplerinin yerinde görülmediğini belirterek, başvurunun reddine karar verdi.

AVUKAT: 15 YILLIK BİR İNDİRİM UYGULANDI

Avukat Ayşe Nur Çelik, her çocuk için 25'er yıl olmak üzere toplam 75 yıl ceza alan sanığa iyi hal indirim uygulandığını belirterek, "Bu verilen 75 yıllık cezayı biz az bulduğumuz için ve bu indirimin bu tarz suçlarda uygulanmaması gerektiğini düşündüğümüz için bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine başvurduk. İstinaf, yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Eğer yerel mahkemece sanığa 1/6 oranında takdiri indirim uygulanmamış olsaydı, sanık ayrı ayrı 30'ar yıl ceza alacaktı ve toplam alacağı ceza 90 yıl olacaktı. Yani sanığa 15 yıllık bir ceza indirimi uygulanmış oldu" dedi.Sanığın bu suçu işlerken çocuklar üzerindeki nüfuzunu kötüye kullanarak işlediğini de hatırlatan Çelik, mağdur çocukların tamamının dükkanı işleten sanığın yanında, çırak olarak çalıştıkların belirtti. Çocukların çırak, kalfa olarak gönderildikleri yerlere çok dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden avukat Çelik, "Toplumda bizim aramızda gezen, aile hayatı olan kişiler de böyle olabiliyor. Bu durum kimseyi yanıltmasın. Bu dosyada yargılanan sanığın da bir aile hayatı var ancak bu suç işlendi" diye konuştu. (DHA)