CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI, 'BİRİNE SÖYLERSEN TEKRAR YAPARIM' DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

ZONGULDAK'ta 3 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan uzaktan akrabası 2 erkek çocuğuna cami tuvaletinde ve evinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 72 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu Necmi K. (22), duruşmada suçlamaları reddetti.

ZONGULDAK'ta 3 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan uzaktan akrabası 2 erkek çocuğuna cami tuvaletinde ve evinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 72 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu Necmi K. (22), duruşmada suçlamaları reddetti. Pedagog eşliğinde ifade veren çocuklardan E.K. ise sanığın kendisini 'birine söylersen tekrar yaparım' diye tehdit ettiğini söyledi.

Olay, 2020 yılında merkeze bağlı bir köyde meydana geldi. Necmi K., arkadaşıyla bisiklete binen o dönem 7 yaşında olan E.K.?yi cami tuvaletine götürerek kapıyı kilitledi. Bağırdığı için E.K.?nin ağzını bantladığı öne sürülen Necmi K. önce burada, sonraki günlerde ise evinde cinsel istismarda bulundu. Necmi K. oyun oynamak için çağırdığı kendisinden bir yaş küçük E.Z.?ye de cami tuvaletinde cinsel istismarda bulundu. Yaşananlar E.K.?nin okulda bir öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Okulda tutanak tutularak jandarmaya haber verildi. Necmi K. yakalanarak tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Tehdit, kişiyi hürriyetten yoksul kılma ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlamalarıyla sanığın 72 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Necmi K. ile cinsel istismara uğrayan çocukların ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada suçlamaları reddeden Necmi K., 'Ben hiçbir şekilde bu suçlamaları kabul etmiyorum. İkisini de tanırım, akrabayız. Karşı tarafla husumetimiz yoktur. Niçin bana iftira atıyorlar bilmiyorum. Cami tuvaletine hiç birlikte gitmedik. Mağdur çocuklarla hiç evde yalnız kalmadık' dedi.

Mahkemede, pedagogun çocuklarla ilgili hazırladığı bilirkişi raporu da okundu. Raporda, yaşadıklarını anlatan çocukların sözlerine itibar edilebileceği belirtildi. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocukların aileleri, sanıktan şikayetçi olurken, olayı jandarma geldikten sonra öğrendiklerini, çocuklarının yalan söyleme huyu olmadığını belirtti. E.K.?nin babası Ş.K., 'Çocuğumun ağzında bant izi gördüm. Sorduğumda arkadaşlarıyla oynadığını söyledi' dedi.

E.Z.?nin annesi S.Z. ise 'Jandarma geldikten sonra oğlumla konuştum. Ağlayarak, 'Necmi Abim caminin oraya götürdü. Cinsel istismarda bulundu' diye anlattı. Bu olay oğlum okula başlamadan olmuş. Oğlum 2020 yılında okula başladı. Sonuna kadar şikayetçim? diye konuştu.

Söz alan sanık Necmi K., 'Ben böyle bir şey yapmadım. Cami tuvaletinde böyle bir şey yapmışım da hiç mi kimse görmemiş' Tuvaletin üst katında caminin imamı oturuyor. O da mı duymamış? ifadelerini kullandı.

BAĞIRIP KAÇAMAMIŞ

Mahkemede, mağdur çocuklar da pedagog eşliğinde dinlendi. Çocuklardan E.K., kendisini kötü hissettiğini, bağırdığını ve bağırdığında ağzının bantlandığını anlattı. Cinsel istismarın 5 gün sürdüğünü anlatan E.K., sanığın kendisini 'birine söylersen tekrar yaparım' diye tehdit ettiğini söyledi.

E.Z. ise sanığın cami tuvaletinde gözünü bağladığını, ne olduğunu anlayamadığını, bağırıp kaçamadığını anlattı.

Sanık avukatı suç vasfının değişmesi ihtimali, delillerin toplanmış olması gerekçeleriyle müvekkilinin tahliyesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve sanığa ait cep telefonu kayıtlarının beklenmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)