Cinsel istismar davasında 2 sevgiliye 42,5'ar yıl hapis cezası

ANKARA'da Dilek Ece Aydemir'in erkek arkadaşı Mustafa Saydam'ın, 12 ve 13 yaşlarındaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmasıyla ilgili dava sonuçlandı. Saydam, 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, Aydemir de iki suça iştirakten toplam 42 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mağdurlardan M.A.'nın annesi F.T. "Bu kadar ceza verilmesine çok sevindim. Davadan vazgeçmemiz için bizimle çok uğraştılar. Ben hiçbir şekilde davamdan vazgeçmedim. 'Ölsem de vazgeçmeyeceğim' dedim. Kimse davasından vazgeçmesin" dedi.

Geçen yıl Sincan ilçesinde meydana gelen olayda Dilek Ece Aydemir, üst kat komşularının kızı N.U. (13) ile onun yanına misafirliğe gelen kız arkadaşı M.T.'yi (13), 'Kahvaltı yapacağız' diyerek, erkek arkadaşı Mustafa Saydam'ın yanına götürdü. Mustafa Saydam ve Dilek Ece Aydemir, daha sonra 2 kızı taksiyle kiraladıkları günlük eve götürdü. Mustafa Saydam'ın, evde zorla içki içirip, darbettiği 2 kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Binada görevli kapıcının sesler üzerine zile basmasının ardından Mustafa Saydam, 2 kızı bıraktı. M.T.'nin durumu anlattığı annesi F.T.'nin şikayeti üzerine Mustafa Saydam ile kız arkadaşı Dilek Ece Aydemir, polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü

- Çocukların anne ve babaları ile röportaj

- Avukat İbrahim Ethem Yiğit ile röportaj

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Vuslat AY-Caner ÜNVER/ ANKARA,