Cinsel birliktelik yaşamamak boşanma sebebi sayıldı

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, öğretmen H.K. (30), 3 yıldır evli olduğu D.N.K. (28) ile hiç cinsel birliktelik yaşayamadığı gerekçesi ile boşanma davası açtı. Mahkeme heyeti, kadının cinsel birliktelik yaşamamasını kusur kabul ederek çifti boşadı.

Gaziantep'te, yaşayan H.K., 2018 yılının Temmuz ayında kendisi gibi öğretmen olan D.N.K. ile evlendi. H.K., evliliklerinin üzerinden belirli bir süre geçmesine karşın eşi ile cinsel birliktelik yaşayamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Gaziantep 5'inci Aile Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında H.K., eşinin istememesi nedeniyle cinsel ilişkiye girmediklerini ve evliliklerinin bu nedenle ilerleyemediğini söyledi. Eşinin bu konuda kendisine geçerli bir sebep iletmediğini belirten H.K., bunun için evliliklerinin sonlandırılmasını talep etti.

H.K.'nın avukatı Aziz Cihan Kaçıran, evliliğin eşlere yüklediği yükümlülüklerden birinin de cinsel birliktelik olduğunu söyledi. Kaçıran, erkek tarafının herhangi bir şekilde cinsel birliktelik yaşamasına engel teşkil eden bir durumun olmadığının hastane raporlarıyla belgelendiğini söyledi. Tanık beyanlarında da davalı kadın eşin cinsel birliktelikten kaçındığının tespit edildiğini belirten Kaçıran, "Mahkeme, herhangi bir engelin olmaması karşısında cinsel birlikteliğin olmamasının keyfi olduğuna kanaat getirip boşanmaya karar verdi. Erkek müvekkilimizin bu konuda herhangi bir tazminat talebi olmadığı için tazminat yönünde bir karar verilmedi. Talep etmiş olsaydı yaklaşık 3 yıllık evlilik birlikteliğinde cinsel birliktelik gerçekleşmediği için manevi tazminat oluşturacaktı. Ancak taleple bağlı olunduğu için mahkeme bu konuda bir karar vermedi."