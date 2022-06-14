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Cinnet getiren polis eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cinnet getiren polis eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti

Batman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hayri Mağara, ikamet ettiği Memur-Sen TOKİ polis lojmanlarında iddiaya göre, cinnet getirmesi üzerine eşini ve çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hayri Mağara, ikamet ettiği Memur-Sen TOKİ polis lojmanlarında iddiaya göre, cinnet getirmesi üzerine eşini ve çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti. Yaralılar, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgilere göre, Batman Memur-Sen TOKİ polis lojmanlarında oturan polis memuru Hayri Mağara, leşi Stalina Luisa ve 18 yaşındaki oğlu Tunahan Mağara ile lojman bahçesinde oldukları sırada belinden çıkardığı silahla önce eşi ve çocuğuna sıktıktan sonra intihar etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan 2 çocuk babası 50 yaşındaki Hayri Mağara, 47 yaşındaki eşi ve 18 yaşındaki oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Ailenin diğer çocuğunun evde olmasıyla kurtulduğu ve polis kontrolüne alındığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Abdulaziz Karataş - Osman Arslan/İHA)

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