Çinliler Tavşan Yılı'nı Biraraya Gelerek ve Umutla Kutluyor

Bu yılki Bahar Festivali ya da diğer adıyla Çin Yeni Yılı 22 Ocak'a denk geldi.

Bu yılki Bahar Festivali ya da diğer adıyla Çin Yeni Yılı 22 Ocak'a denk geldi. Bahar Festivali binlerce yıldır aileyle birlikte geçirilen zaman olarak öne çıkıyor.

Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre bu yıl 7 Ocak ile 15 Şubat arasındaki seyahat furyasında yaklaşık 2,1 milyar seyahatin yapılması bekleniyor ve bunun yarısından fazlası biraraya gelen aile üyeleri tarafından yapılacak.

SES 1 (Çince): Yolcu:

"Ben Hong Kongluyum. Kız arkadaşımı Bahar Festivali için eve götürüyorum. Eve döneceğim için çok heyecanlıyım. Kız arkadaşıma yaşadığım kentin en güzel yerlerini göstermek istiyorum."

SES 2 (Çince): Yolcu:

"Büyük anne ve büyük babam için çikolata getirdim."

SES 3 (Çince): Yolcu:

"Benim annem ve babam 90'lı yaşlarda. Babam için biraz çay getirdim. Bu şeker ve atıştırmalıklarsa oğlum ve kızım için."

Çin'in iç kesimindeki Henan eyaletinin Xunxian ilçesinde köylüler özel kostümler giyerek gelenekselleşmiş Shehuo geçit törenine katıldı.

Davullar çalarak ve ejderha ile aslan dansı yaparak yeni yılda barış, iyi hava şartları ve güzel bir hasat için dua ettiler.

SES 4 (Çince): ZHOU YİMENG, Gösteri sanatçısı:

"Bir yıldan uzun bir süredir bu gösteri için çalışıyoruz ve yaklaşık iki haftadır provalar yapıyoruz. Şu an çok heyecanlıyım. İlk kez Shehuo gösterisine katılıyorum. Çok heyecan ve gurur duyuyorum."

SES 5 (Çince): WANG YANYİNG, Turist:

"Şu an çok mutluyum. Bu gösteri, çocukluğumdaki yeni yıl kutlamalarına ait anıları canlandırıyor."

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing, kentte yaşayanlar için 20 dakikalık bir havai fişek gösterisi düzenledi. Havai fişekler, nehirde bulunan sekiz ayrı gemiden ateşlendi.

SES 6 (İngilizce): Turist:

"Havai fişek gösterisini ve tüm süreci izlemek için oğlumu buraya getirdim. Şu an bağırıp çağırıyor ve çok mutlu. Ben ise çok etkilendim. Ağlamak istiyorum. Güzel olmanın ötesinde. Bu Chongqing halkı, Çinliler ve tüm dünya için umut anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi yeni yıl, birçok umudu beraberinde getiriyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'den bildiriyor. (XHTV)