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Çinliler İşçi Bayramı Tatilinde Yurtiçi Seyahat Noktalarına Yoğun İlgi Gösterdi

Çinliler İşçi Bayramı Tatilinde Yurtiçi Seyahat Noktalarına Yoğun İlgi Gösterdi

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Xİ'AN, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin, bu yıl beş gün süren İşçi Bayramı tatilinde seyahat patlamasına tanık oldu.

Çinliler İşçi Bayramı Tatilinde Yurtiçi Seyahat Noktalarına Yoğun İlgi GösterdiÇin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Çan ve Davul Kuleleri Müzesi'ni ziyaret eden turistler, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zou Jingyi/Xinhua)

Xİ'AN, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin, bu yıl beş gün süren İşçi Bayramı tatilinde seyahat patlamasına tanık oldu. Milyonlarca Çinli hem yurtiçi hem de yurtdışı seyahatleri gerçekleştirdi. Yurtiçinde çeşitli destinasyonları ziyaret etmeyi tercih eden pek çok Çinli, ülkedeki müzeleri, sergileri, açık hava alanlarını ve tarihi mekanları doldurdu.

Çinliler İşçi Bayramı Tatilinde Yurtiçi Seyahat Noktalarına Yoğun İlgi GösterdiÇin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Çin Ulusal Denizcilik Müzesi'ndeki okyanus temalı sergi salonunu ziyaret eden turistler, 3 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Çinliler İşçi Bayramı Tatilinde Yurtiçi Seyahat Noktalarına Yoğun İlgi GösterdiÇin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki tarihi Çan Kulesi'nin gece manzarasının keyfini çıkaran turistler, 2 Mayıs 2023.  (Fotoğraf: Zou Jingyi/Xinhua)

Çinliler İşçi Bayramı Tatilinde Yurtiçi Seyahat Noktalarına Yoğun İlgi GösterdiÇin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan antik şehir duvarı manzara alanını ziyaret eden turistler, 30 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zou Jingyi/Xinhua)

Çinliler İşçi Bayramı Tatilinde Yurtiçi Seyahat Noktalarına Yoğun İlgi GösterdiÇin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki Dayan Pagoda manzara alanını ziyaret eden insanlar, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Zou Jingyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti 1 Mayıs Güncel Haberler

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