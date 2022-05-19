Çinliler bunu da yaptı: Klasik MINI Cooper elektriklendi! - Haberler

Çin son yıllarda yaptığı atılımlarla birlikte otomotiv sektöründe önemli bir yer edinmiş durumda. Daha önceleri belli başlı markaların ünlü modellerini kopyalayarak gündem olan ülke, şimdi ise sahip oldukları birçok başarılı tasarımcı ve mühendis sayesinde kendi özgün modellerini ortaya koyuyor. Ancak geçtiğimiz günlerde çıkan bu patent görüntüleri Çin'in eski alışkanlıklarını tam olarak bırakmadığını gösteriyor.

Çinliler elektrikli MINI Cooper için patent aldı!

Car News China'nın haberine göre, Beijing Estech Technology adlı bir Çinli şirket orijinal MINI Cooper olduğu çok açık bir şekilde görülen tasarım için patent başvurusunda bulundu. Birkaç tasarım detayında klasik modelden ayrılan aracın genel tasarım ve boyut oranı birebir aynı görünüyor. Tabi ki elektrik motoru dışında.

Yeni MINI Cooper modelleri için tarih belli oldu

1959 yılından 2000 yılına kadar üretimde kalan orijinal MINI, otomotiv sektörünün en ikonik modelleri arasında yer alıyor. Aracın Çinli kopyasında ikonik tasarım ögelerini neredeyse birebir korunurken kaputun altında ise günümüze uygun şekilde bir elektrik motoru yer alıyor.





Şık krom tamponlar, aynalar ve ön cam sileceklerine kadar kopyalanan aracın eski tarz anteni de patent görselinde yer alıyor. Ancak bazı farklılıklar da yok değil. İlk dikkat çeken detay aracın altında yer alan batarya üniteleri oluyor. Aracın oranları her ne kadar korunmuş görünse de Çinli üretici daha fazla iç mekan hacmi için boyutları arttırmış olabilir. Aracın boyutları patent görsellerinde yer almadığı için bunu bilemiyoruz.

Bu elektrikli kopya MINI Cooper'ın ne zaman tanıtılacağı da henüz bilinmiyor. MINI'nin sahibi olan BMW'nin de bu konu hakkındaki yorumunu merak ediyoruz. Peki siz bu "klon MINI Cooper" hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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