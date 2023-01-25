Çinliler Bahar Festivali'nde Çeşitli Yemekler Tadıyor
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XİANYANG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Xianyang'da ticari bir caddede pirinçten yapılmış pastalar alan turistler, 24 Ocak 2023. Çin'de insanlar Bahar Festivali tatilinde çeşitli yemeklerin tadını çıkarıyor.
XİANYANG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Xianyang'da ticari bir caddede pirinçten yapılmış pastalar alan turistler, 24 Ocak 2023.
Çin'de insanlar Bahar Festivali tatilinde çeşitli yemeklerin tadını çıkarıyor. (Fotoğraf: Zhang Bowen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel