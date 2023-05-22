Çinliler Avuç İçlerini Okutarak Metroya Binebilecek

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de metro kullanabilmek için artık kart okutmaya ya da QR kodu taratmaya gerek kalmayacak.

Çin'in başkenti Beijing'de metro istasyonuna girmeden önce avuç içini taratan bir yolcu, 21 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Beijing Belediyesi Ulaştırma Komisyonu/Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de metro kullanabilmek için artık kart okutmaya ya da QR kodu taratmaya gerek kalmayacak. Beijing'de bir metro hattında yolcular avuç içlerini taratarak, yanlarında bir şey taşımalarına gerek kalmadan giriş ve çıkış yapabiliyor.

Beijing Belediyesi Ulaştırma Komisyonu, yeni teknolojinin Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'na bağlanan Daxing Havalimanı Ekspresi'nde uygulanması için Pazar günü bir pilot programın başlatıldığını duyurdu.

Yolcuların bu teknolojiyi kullanabilmek için istasyondaki bilet turnikelerine avuç içi bilgilerini okutması ve ardından Çin'de popüler bir mesajlaşma uygulaması olan WeChat üzerinden kullanım yetkisi vermesi gerekiyor. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra yolcular hat boyunca duraklarda bilet turnikelerinden geçmek için avuç içlerini kullanabiliyor. Ücretler metro çıkışından sonra otomatik olarak düşülüyor.

Komisyon, bilet turnikelerinin kullanıcıların avuç içi çizgilerini temassız tanıyabildiğini bildirdi. Bu teknoloji, yolcuların akıllı telefonlarının şarjı bittiğinde ve yanlarında nakit olmadığında metroya binmelerine imkan tanıyor.

Komisyon, kullanıcı bilgilerini korumak için veri maskeleme ve şifreleme teknolojilerinin uygulandığı bilgisini de paylaştı.