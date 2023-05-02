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Çinliler 1 Mayıs Tatilinde Yurtiçi Seyahat Noktalarına Büyük Rağbet Gösterdi

Çinliler 1 Mayıs Tatilinde Yurtiçi Seyahat Noktalarına Büyük Rağbet Gösterdi

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Beijing, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin, bu yıl 5 günlük 1 Mayıs tatilinde bir seyahat patlamasına tanık oluyor.

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Beijing, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin, bu yıl 5 günlük 1 Mayıs tatilinde bir seyahat patlamasına tanık oluyor. Milyonlarca Çinli turist yurtdışı turlarına katılırken, Çin'deki doğal güzelliklerin keyfini çıkarmak için ülkenin seyahat noktalarına rağbet gösteren turist sayısı da bu yıl oldukça yüksek seyretti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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