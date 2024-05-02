Çinli Zijin Madencilik Grubu, Sırbistan'da Çevre Dostu Madencilik Standartları Belirliyor
Sırbistan'ın Bor şehri bakır kaynaklarıyla zenginleşirken, Çinli Zijin Madencilik Grubu Sırp şirketi Zijin Copper DOO için çevre dostu madencilikte yeni standartlar belirlemek üzere yeni üretim tesisleri inşa ediyor.
BOR, 2 Mayıs (Xinhua) -- Sırbistan'ın Bor şehri bakır kaynakları bakımından oldukça zengin. Çinli Zijin Madencilik Grubu, Sırp şirketi Zijin Copper DOO için yeni ve gelişmiş üretim tesisleri inşa ederek çevre dostu madencilikte yeni standartlar belirledi.