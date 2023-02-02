Çinli Zanaatkarların Nesillerdir Sürdürdüğü Gelenek: El Yapımı Kumaş Ayakkabı

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi'deki Pingyao Şehri, Çin'deki en iyi korunmuş antik surlara sahip şehirlerden biri ve UNESCO dünya mirası listesinde yer alıyor.

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi'deki Pingyao Şehri, Çin'deki en iyi korunmuş antik surlara sahip şehirlerden biri ve UNESCO dünya mirası listesinde yer alıyor.

Burada ziyaretçiler sadece farklı türde el yapımı kumaş ayakkabılar satın almakla kalmıyor, aynı zamanda nesillerdir saygı gören ayakkabı yapma becerilerini de deneyimliyor.

Bir çift kumaş ayakkabı yapmak, çok karmaşık ve zahmetli birçok prosedür gerektiriyor.

SES 1 (Çince): HOU TİANLONG, Kumaş ayakkabı ustası:

"Taban, katmanlı kumaştan yapılıyor. 36 katman var. Bir tabanı tamamlamak için toplamda 2.100'den fazla dikiş gerekir. Geleneksel beceriler kesinlikle kaybolmamalı."

Pingyao'da benzersiz kültürel özelliklere sahip farklı türde kumaş ayakkabılar birçok alıcının ilgisini çekiyor.

SES 2 (Çince): Ziyaretçi:

"Bu kumaş ayakkabıyı az önce denedim, gerçekten rahat."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in, Taiyuan kentinden bildiriyor.

(XHTV)