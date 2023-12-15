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Çinli Zanaatkarlar Bambu Yapraklarından Sanat Ürünleri Yaratıyor

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UZUNLUK: 00: 00: 16Bambu yapraklarıya yapılan sanat ürünlerinden çeşitli görüntülerÇinli zanaatkarlar, büyük yapraklı bir bambu olan Indocalamus tessellatus'un yapraklarıyla gerçekçi sanat eserleri üretiyor.

UZUNLUK: 00: 00: 16

Bambu yapraklarıya yapılan sanat ürünlerinden çeşitli görüntüler

Çinli zanaatkarlar, büyük yapraklı bir bambu olan Indocalamus tessellatus'un yapraklarıyla gerçekçi sanat eserleri üretiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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