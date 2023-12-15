Çinli Zanaatkarlar Bambu Yapraklarından Sanat Ürünleri Yaratıyor
UZUNLUK: 00: 00: 16Bambu yapraklarıya yapılan sanat ürünlerinden çeşitli görüntülerÇinli zanaatkarlar, büyük yapraklı bir bambu olan Indocalamus tessellatus'un yapraklarıyla gerçekçi sanat eserleri üretiyor.
UZUNLUK: 00: 00: 16
Bambu yapraklarıya yapılan sanat ürünlerinden çeşitli görüntüler
Çinli zanaatkarlar, büyük yapraklı bir bambu olan Indocalamus tessellatus'un yapraklarıyla gerçekçi sanat eserleri üretiyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)