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Çinli Zanaatkarlar Bambu Yapraklarından Sanat Ürünleri Yaratıyor

15 Aralık 2023 16:48 Güncelleme: 16:50 Abone Ol

UZUNLUK: 00: 00: 16Bambu yapraklarıya yapılan sanat ürünlerinden çeşitli görüntülerÇinli zanaatkarlar, büyük yapraklı bir bambu olan Indocalamus tessellatus'un yapraklarıyla gerçekçi sanat eserleri üretiyor.