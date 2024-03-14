Çinli Zanaatkarın Yaptığı Dönen Çin Fenerleri
Çinli bir zanaatkarın maharetle imal ettiği geleneksel Çin feneri, içerisinde yanan mumun sıcaklığından kaynaklanan hava akımıyla dönerek seyirlik bir görüntü yaratıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'den bildiriyor.
Dönen Çin feneri yapımından çeşitli görüntüler
Çinli bir zanaatkarın maharetle imal ettiği geleneksel Çin feneri, içerisinde yanan mumun sıcaklığından kaynaklanan hava akımıyla dönerek seyirlik bir görüntü yaratıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'den bildiriyor. (XHTV)