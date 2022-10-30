Çinli Zanaatkar Kendini Hamur Modelleme Becerisini Geliştirmeye Adadı

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Suiyang ilçesinden Zhan Yue, hamur modellemede somut olmayan kültürel miras temsilcisi, aynı zamanda meyve ve sebze oyma sanatçısı. SES 1 (Çince): ZHAN YUE, Hamur modelleme zanaatkarı: "Geleneksel bir kumaş kaplan yapacağım. Hamurdan yaptığım kalıp bu.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Suiyang ilçesinden Zhan Yue, hamur modellemede somut olmayan kültürel miras temsilcisi, aynı zamanda meyve ve sebze oyma sanatçısı.

SES 1 (Çince): ZHAN YUE, Hamur modelleme zanaatkarı:

"Geleneksel bir kumaş kaplan yapacağım. Hamurdan yaptığım kalıp bu. Hamur modelleme yapmanın anahtarı ekleyeceğiniz malzemelerde yatıyor. Kalıba sonra farklı renklerde hamurlar ekleyeceğim."

Zhan, 2006 yılında, 18 yaşındayken bir kantinde çalıştığı sırada hamur modelleme sanatına aşık oldu.

SES 2 (Çince): ZHAN YUE, Hamur modelleme zanaatkarı:

"Mezun olduktan sonra, yemek sektörüne çalışmaya başladım. Hamur modelleme şefleri tarafından yapılan hamur modelleme heykelleri masada çok dekoratif ve çekici görünüyordu."

Zhan, gıda oymacılığının kalıp tasarımını hamur modelleme ile birleştirip, ona yeni malzemeler ekleyerek birçok yenilik yaptı.

2021'de memleketine geri döndü ve diğer insanlara bu beceriyi öğretti.

SES 3 (Çince): ZHAN YUE, Hamur modelleme zanaatkarı:

"Bence sanatçılar aynı zamanda birer "muhafız" ve ancak azimlerini korudukları sürece "muhafız" olarak adlandırılabilirler. Bu somut olmayan kültürel miras becerisini memleketimdeki insanlara aktarmaya devam edeceğim."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor. (XHTV)