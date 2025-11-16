Çinli Yetkili Zhao Leji, Yeni Zelanda ve Avustralya'ya Resmi Ziyarette Bulunacak
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, 19-25 Kasım tarihleri arasında Yeni Zelanda ve Avustralya'ya iyi niyet ziyaretinde bulunacak. Ziyaret, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin davetiyle gerçekleştirilecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel