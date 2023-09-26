Çinli Yetkili: Küresel Kalkınma İnisiyatifi Yoksulluğun Azaltılması Hedefine İvme Kazandırıyor

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Başkan Yardımcısı Zhao Fengtao, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin küresel yoksulluğun azaltılması hedefine güçlü bir ivme kazandırdığını söyledi.

Zhao, yeni yayımlanan "Ortak Geleceğe Sahip Küresel Bir Topluluk: Çin'in Öneri ve Eylemleri" adlı resmi rapora ilişkin olarak Salı günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'in küresel kalkınma ve yoksulluğun azaltılması için kaynak tahsisatını artırdığını belirtti.

Çin'in Güney-Güney İşbirliği Yardım Fonu'nu, Küresel Kalkınma ve Güney-Güney İşbirliği Fonu'na yükselttiğini söyleyen Zhao, ülkenin toplam fon miktarını 4 milyar ABD dolarına çıkardığını kaydetti.

Zhao'ya göre Çinli finans kuruluşları Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin uygulanması için 10 milyar ABD doları tutarında özel bir fon oluşturdu ve inisiyatifin proje havuzuna 200'den fazla işbirliği projesi dahil edildi.