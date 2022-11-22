Çinli Yetkili: Çin Piyasası Nitelikli Yabancı Finans Kuruluşlarını Memnuniyetle Karşılıyor

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey bankacılık ve sigorta düzenleyici kurumunun başkanı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, ülkenin finans sektörünün yüksek standartlı dışa açılım içeren yeni bir aşamaya girdiği ifade edildi.

BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey bankacılık ve sigorta düzenleyici kurumunun başkanı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, ülkenin finans sektörünün yüksek standartlı dışa açılım içeren yeni bir aşamaya girdiği ifade edildi.

Her yıl düzenlenen Financial Street Forum'un bu yılki etkinliğinde konuşan Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu Başkanı Guo Shuqing, 2017'den beri Çin'deki yabancı bankaların varlıklarının yaklaşık yüzde 30, Çin'deki yabancı sigorta şirketlerinin varlıklarının ise yaklaşık yüzde 120 arttığını kaydetti.

Guo, "Her zamanki gibi, sağlam operasyonlara, iyi niteliklere ve olağanüstü özelliklere sahip yabancı finans kurumlarının Çin piyasasına girmelerini memnuniyetle karşılayacağız" dedi.