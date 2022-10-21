Çinli Yetkili: Çin, Küresel İklim Yönetimine Aktif Olarak Katkıda Bulunuyor

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Zhai Qing Cuma günü, Çin'in küresel iklim yönetimine aktif olarak katkıda bulunduğunu söyledi.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi sırasında düzenlediği basın toplantısında, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi olarak Çin'in, karbon emisyon yoğunluğunda dünyanın en büyük kesintisini yapacağını vurgulayan Zhai, Çin'in tarihin en kısa zaman diliminde karbon zirvesinden karbon nötrlüğüne geçeceğine işaret etti.

Zhai, Çin'in çok taraflılığı ve ortak ancak farklılaşmış sorumluluklar ve ilgili yetenekler ilkesini desteklediğini belirterek, ülkenin Paris Anlaşması'nın imzalanmasını, yürürlüğe girmesini ve uygulanmasını teşvik ettiğini sözlerine ekledi.

Ülkenin, iklim değişikliği konusunda Güney-Güney işbirliğinde aktif rol aldığına değinen Zhai, Çin'in diğer gelişmekte olan ülkelere, özellikle küçük ada ülkeleri, Afrika ülkeleri ve en az gelişmiş ülkelere, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla iklim müdahale kapasitelerini iyileştirmelerinde yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade etti.

İleriye dönük olarak Çin'in, iklim değişikliğinin küresel yönetimine aktif olarak katılmak için tüm taraflarla birlikte çalışacağını kaydeden Zhai, Çin'in kazan-kazan sonuçları için adil ve rasyonel bir küresel iklim yönetişim sistemini teşvik edeceğini, iklim değişikliği konusunda Güney-Güney işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğini ve küresel iklim değişikliği müdahalesine gücü, bilgeliği ve çözümleriyle katkıda bulunacağını bildirdi.