Çinli Yetkili: Çin Kış İçin Doğalgaz Tedarikini Büyük Oranda Garanti Edebilecek

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei Çarşamba günü, Çin'in karmaşık uluslararası piyasa durumuna rağmen bu yıl kış mevsimindeki ısınma talepleri için doğalgaz tedarikini büyük oranda garanti edebildiğini söyledi.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei Çarşamba günü, Çin'in karmaşık uluslararası piyasa durumuna rağmen bu yıl kış mevsimindeki ısınma talepleri için doğalgaz tedarikini büyük oranda garanti edebildiğini söyledi.

Meng Wei konuyla ilgili basın toplantısında, yeterli doğalgaz arzını sağlamak için zamanında hazırlık yapıldığını ve ortak çaba sarf edildiğini söyledi.

Meng, komisyonun, haneler için nispeten istikrarlı doğalgaz fiyatlarını korumak amacıyla yerel yönetimleri ilgili fiyat politikalarına sadık kalmaya çağıracağını söyledi.

Kış aylarında ısınma kaynaklı tüketimin zirveyi görmesi nedeniyle upstream firmalara doğalgaz üretimlerini ve stoklarını güçlendirmek için destek verilecek.

Çin, Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,0 artışla 178,5 milyar metreküp doğalgaz üretti.

Meng, bazı yoğun dönemlerde ve soğuk dalgasının uzun süre etkili olduğu bazı bölgelerde, doğalgaz tedarikinin kısıtlı olabileceğini belirtti.

Meng, ülkenin günlük doğalgaz tedarik yönetimi mekanizmasını, aniden ortaya çıkabilecek doğalgaz kıtlığını gidermek ve kış aylarında vatandaşları sıcak tutmak amacıyla kullanacağını söyledi.