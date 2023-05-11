Çinli Yetkili: Çin'in Tahılda Kendi Kendine Yeterlilik Oranı Yüzde 95'in Üzerinde

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Tahıl ve Rezervler İdaresi Başkanı Cong Liang, Çin'in tahıl üretimi açısından istikrarlı gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi'nin ev sahipliğinde Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Cong, ülkenin temel gıdada kendi kendine yeterlilik oranının yüzde 100'ün üzerinde olduğunu belirterek, tahılda kendi kendine yeterlilik oranının yüzde 95'in üzerinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Yetkili, Çin'in tarım arazilerini sürekli olarak 1,8 milyar mu (yaklaşık 120 milyon hektar) büyüklüğündeki kırmızı çizginin üzerinde tuttuğunu ve üst üste 19. yılda bereketli bir hasat elde ettiğini ifade etti.

Cong, ülkenin kişi başına düşen tahıl payının yaklaşık 480 kilogram seviyesiyle, uluslararası kabul gören 400 kilogramlık güvenlik sınırının üzerinde olduğunu kaydetti.