Çinli Yetkili: Çin'in Küresel Ekonomideki Payı Yüzde 18'in Üzerine Çıktı

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çinli bir yetkili tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, küresel ekonomideki payı 2012'de yüzde 11,4 olan Çin, bu payı artırarak 2022 yılında küresel ekonominin yüzde 18'den fazlasını oluşturdu. Mali ve Ekonomik İşler Merkez Komitesi'nden üst düzey yetkili Han Wenxiu, Çin'in son on yılda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunu hem sağlamlaştırdığını hem de geliştirdiğini söyledi.

Han, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2021 yılında 114 trilyon yuanı (yaklaşık 16,94 trilyon ABD doları) aştığını, kişi başına GSYİH'nin 12.500 ABD dolarına çıktığını ve yüksek gelirli ekonomiler eşiğine yakınlaştığını söyledi. Han, Çin'in ekonomik büyümesinin dünya ekonomisine katkısının son yıllarda yüzde 30 civarında olduğunu ve bunun kendisini küresel ekonomi için en güçlü büyüme motoru haline getirdiğini de sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel