Çinli Yetkili: Çin'in Hidrojen Enerjisi Sektörü Hızlandı

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'de bir yetkili Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin hidrojen enerjisi sektörünün hızlandığını ve ülkenin yeşil hedefe doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'de bir yetkili Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin hidrojen enerjisi sektörünün hızlandığını ve ülkenin yeşil hedefe doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

2022 Çin Hidrojen Endüstrisi Konferansı'nda konuşan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan Shen Zhulin, destekleyici politikalar, güçlü pazar talebi ve ortaya çıkan yeni teknolojiler sayesinde Çin'in hidrojen enerjisi sektörünün giderek olgunlaştığını söyledi.

Dünyanın en büyük hidrojen üreticisi olan Çin, yıllık yaklaşık 33 milyon ton hidrojen enerjisi üretimine ve yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (2,84 milyon ABD doları) olan 300'den fazla hidrojen girişimine sahip bulunuyor.

Mart ayında, 2021-2035 dönemi için sektörün gelişimine ilişkin yayınlanan bir plana göre ülke, hidrojen enerjisini gelecekteki enerji bileşiminin önemli bir parçası olarak tanımladı. Ayrıca yeşil ve düşük karbon dönüşümünü güçlü bir hidrojen enerjisi endüstrisi ile gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Analistler, bu sektörün Çin'in karbon zirvesi ve karbon nötrlük hedeflerine ulaşma yarışına yardımcı olacağını söyledi. Bu temiz enerji ile ulaşımdan petrokimya sektörüne kadar birçok sektörde yeşil geçiş hızlanabilecek.

Konferansta elektrik üretiminden akıllı enerji sistemlerine kadar birçok alanı kapsayan 17 büyük hidrojen projesi başlatıldı, devreye alındı ya da anlaşmaları imzalandı.

Öte yandan, Çin'in hidrojen enerjisi endüstrisi, zayıf inovasyon kabiliyeti, düşük düzeyde teknik ekipman ve endüstriyel gelişim için yetersiz temel destek gibi pek çok problemle karşı karşıya olduğundan dolayı hala başlangıç aşamasında bulunuyor.

Ulusal Enerji İdaresi'nin baş mühendisi Xiang Haiping, hidrojen enerjisi inovasyonu ve gelişimi için sağlıklı bir ekosistem oluşturmak amacıyla önemli malzemeler ve temel teknolojilerde atılımlar yapmak, ticari model inovasyonunu desteklemek ve düzenleme sistemini iyileştirmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.