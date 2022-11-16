Çinli Yetkili: Çin Ekonomisinin Toparlanmaya Devam Etmesi Bekleniyor

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kuruluşundan bir yetkili, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomik canlandırma paketi dördüncü çeyrekte verimli getiriler sağlayacağından, Çin ekonomisinin 2022'nin geri kalanında toparlanmaya devam...

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kuruluşundan bir yetkili, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomik canlandırma paketi dördüncü çeyrekte verimli getiriler sağlayacağından, Çin ekonomisinin 2022'nin geri kalanında toparlanmaya devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Sözcüsü Meng Wei, bir basın toplantısında, "Ekim ayına ait istatistikler, Çin ekonomisinin yurtiçi ve yurtdışından gelen birçok faktörün olumsuz etkilerine direndiğini ve istikrarlı bir şekilde toparlanmayı sürdürdüğünü gösterdi" dedi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Salı günü yayınladığı veriler, Çin'in katma değerli sanayi üretiminin Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 arttığını gösterdi.

İlk 10 ayda, ülkenin sabit varlık yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 artarken, altyapı yatırımları yüzde 8,7, imalat yatırımları ise yüzde 9,7 arttı.

Meng, "Ekonomiyi istikrara kavuşturmayı amaçlayan bir politika paketi ve takip eden tedbirler kademeli olarak yürürlüğe girerken, ekonomik toparlanma ve kilit alanların istikrara kavuşması hızlanıyor" diye ekledi.

Çin hükümeti geçen hafta Kovid-19 ile mücadeleyi daha da optimize etmeye yönelik bir genelge yayınlayarak 20 önleme ve kontrol tedbirini duyurmuştu. Bu adım, Kovid-19 önleme ve kontrolünde yeni durumuna uyum sağlamayı ve salgının ekonomik ve sosyal kalkınma üzerindeki etkisini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Meng, "Bu, ekonomik döngüyü daha da sorunsuz hale getirip piyasa talebinin toparlanmasını destekleyecek. Ekonomik büyümenin tüm yıl boyunca daha da hızlanması bekleniyor" dedi.

Meng, ileriye dönük olarak ise, hükümetin etkili yatırımları çoğaltma, mikro, küçük ve orta ölçekli şirketler ile bireysel işletmelere desteği artırma ve istihdamı dengeleyici politikalar uygulamaya yönelik çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.