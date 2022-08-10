Çinli Yetkili: Çin Dünyanın En Fazla Nükleer Güç Ünitesine Sahip İkinci Ülkesi

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi yetkilisi Tang Bo tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Çin'in dünyada faaliyette veya yapım aşamasında olan en fazla sayıda nükleer güç ünitesine sahip ikinci ülke olduğu kaydedildi. 29. Uluslararası Nükleer Mühendislik Konferansı'nın (ICONE) açılış töreninde konuşan Tang, bu sene Haziran ayı itibarıyla Çin'in 54 nükleer güç ünitesinin faaliyette, 23'ünün de yapım aşamasında olduğunu söyledi. Tang, nükleer enerjinin geliştirilmesinin Çin'in yeterli enerji arzını sağlaması ve çevreyi iyileştirmesinin yanı sıra karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü hedefine daha da yakınlaşmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Çin Nükleer Derneği Başkanı Wang Shoujun, ülkenin nükleer gücünün toplam operasyonel kurulu kapasitesinin 2025 yılına kadar yaklaşık 70 milyon kilovata ulaşmasının beklendiğini belirtti. Çin, 2030'a kadar karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye çıkarmak ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etmek için çaba göstereceğini açıklamıştı. 1991'de Japonya Makine Mühendisleri Derneği ve Amerikan Makine Mühendisleri Derneği tarafından ortaklaşa başlatılan ICONE, nükleer uzmanlar için önde gelen dünya çapında bir konferans olma özelliğini taşıyor. Çin Nükleer Derneği, 2005'ten beri organizatörler arasında yer alıyor. 29. ICONE, 8-12 Ağustos tarihleri arasında Çin'in başkenti Beijing'de ve Çin'in güneyinde yer alan Shenzhen şehrinde, 20'den fazla ülkeden 1.200'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştiriliyor.