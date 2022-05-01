Çinli Yetkili: Çin 2022 Ekonomik Hedeflerine Ulaşmak İçin Gerekli Güven ve Yeteneğe Sahip - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çinli Yetkili: Çin 2022 Ekonomik Hedeflerine Ulaşmak İçin Gerekli Güven ve Yeteneğe Sahip

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çinli Yetkili: Çin 2022 Ekonomik Hedeflerine Ulaşmak İçin Gerekli Güven ve Yeteneğe Sahip

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de ekonomik planlamanın başındaki kuruluş olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreteri Zhao Chenxin, ülkenin bu yılki ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli güven, yetenek ve koşullara sahip olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de ekonomik planlamanın başındaki kuruluş olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Genel Sekreteri Zhao Chenxin, ülkenin bu yılki ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli güven, yetenek ve koşullara sahip olduğunu söyledi. Kovid-19 pandemisinin etkisinin geçici olduğunu söyleyen Zhao, Kovid-19'u kontrol altına alma politikalarının etkisiyle ve kademeli olarak ekonomik kalkınmanın gelişmesiyle Çin ekonomisinin yakında normal seyrine dönmesini beklediğini ifade etti. Yetkili, var olan politikaların uygulanmasının hızlandırılması çağrısında bulundu. Zhao, Çin'in ekonomik temellerini istikrara kavuşturmak için beklentileri aşan değişiklikleri aktif olarak ele almak, ek politika araçları planlamak ve politika ayarlamalarını geliştirmek için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Mayıs, Reform, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title