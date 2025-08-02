Çinli Yetkili Cenevre'de Çok Taraflılığı Vurguladı

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Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda dünya çapında barış ve kalkınma için yeni bir uluslararası ilişkiler modeli geliştirilmesi çağrısında bulundu.

CENEVRE, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda "Çok Taraflılığı El Üstünde Tutmak ve Birlikte Daha İyi Bir Yuva İnşa Etmek" başlıklı bir konuşma yaptı, 29 Temmuz 2025.

Barış ve insanlığın kalkınması konusunda dünyanın ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Zhao, yeni bir uluslararası ilişkiler modelinin geliştirilmesinde yasama organlarının daha aktif rol oynaması gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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