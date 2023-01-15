Çinli Yetkili: Ateş Kliniklerine Başvuranların Sayısı Azalmaya Devam Ediyor

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bünyesindeki Tıbbi Yönetim Bürosu Başkanı Jiao Yahui, Cumartesi günü, Çin'deki ateş kliniklerinde tedavi görmek isteyenlerin sayısının 23 Aralık 2022'de yaklaşık 2,87 milyon ile en yüksek seviyeye ulaştığını ve o zamandan beri bu...

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bünyesindeki Tıbbi Yönetim Bürosu Başkanı Jiao Yahui, Cumartesi günü, Çin'deki ateş kliniklerinde tedavi görmek isteyenlerin sayısının 23 Aralık 2022'de yaklaşık 2,87 milyon ile en yüksek seviyeye ulaştığını ve o zamandan beri bu verinin sürekli düşüş eğiliminde olduğunu açıkladı.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı ortak Kovid-19 önleme ve kontrol mekanizması tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jiao Yahui, ateşli hasta sayısının 12 Ocak'ta 477.000'e düştüğünü yani en yüksek günlük hasta sayısının yüzde 83,3 oranında azaldığını bildirdi.

Jiao, ülke genelinde ateş kliniklerinde ve konsültasyon merkezlerindeki hasta sayısının hem kentsel hem de kırsal bölgelerde zirveye ulaşmasından bu yana genel bir düşüş eğilimi gösterdiğini söyledi.

Jiao, ateş kliniklerinde Kovid-19 saptama oranının da düşmeye devam ettiğini belirtti. 20 Aralık 2022'de yüzde 33,9 ile en yüksek seviyeye ulaşan oranın 12 Ocak'ta yüzde 10,8'e düştüğünü aktardı.

Jiao, genel ayakta tedavi birimlerine başvuranların sayısının 12 Ocak'ta yaklaşık 9,14 milyona ulaştığını ve temelde salgın öncesi seviyeye geri döndüğünü söyledi.

Jiao, hastanede ayakta tedavi gören tüm hastalar arasında pozitif çıkan Kovid-19 testlerinin oranının 19 Aralık 2022'de yüzde 5,7 ile zirveye çıktığını ve o zamandan beri düşmeye devam ederek 12 Ocak'ta yüzde 0,9'a gerilediğini bildirdi.

Jiao, hastanelerdeki düzenli tıbbi hizmetlerin kademeli olarak iyileştiğini söyledi.

Şu anda, sağlık kurumlarında ikinci derece ve üzeri seviyede yaklaşık 16.400 ateş kliniği, toplum sağlığı kurumlarında ise yaklaşık 43.100 ateş kliniği veya konsültasyon merkezi bulunuyor.

Çin, hastaneleri derecelendirmek için üç kademeli bir sistem uyguluyor. Sistemin en üstünde, en fazla sayıda yatağa sahip olan ve kapsamlı tıbbi hizmetler sağlayan üçüncü basamak hastaneler bulunuyor.