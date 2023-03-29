Çinli Yeni Enerjili Araç Üreticisi Byd'nin 2022 Net Karı Yüzde 445,86 Arttı

SHENZHEN, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç üreticisi BYD Limited Şirketi 2022 yılına yönelik hem gelir hem de kar artışı bildirdi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 44. Bangkok Uluslararası Otomobil Fuarı'nda BYD Dolphin'i inceleyen insanlar, 22 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

SHENZHEN, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç üreticisi BYD Limited Şirketi 2022 yılına yönelik hem gelir hem de kar artışı bildirdi.

Şirketin Salı günü açıkladığı yıllık raporuna göre net karı yıllık yüzde 445,86 artışla 16,62 milyar yuana (yaklaşık 2,4 milyar ABD doları) yükseldi.

Şirket gelirleriyse geçtiğimiz yıl yüzde 96,2 artışla yaklaşık 424 milyar yuana çıktı.

2022'de otomobil ve otomobil ürünlerinin satışlarının yıllık bazda güçlü büyüme sergilediğini kaydeden şirket, bu sayede şirketin kazançlarında önemli düzeyde iyileşme yaşandığını söyledi.

Raporda BYD'nin 2022'de küresel yeni enerjili araç satışlarında ilk sırada yer aldığı belirtildi. Şirketin yurtiçi yeni enerjili araç piyasasındaki payı geçtiğimiz yıl 2021'e göre yaklaşık 10 yüzde puan artışla yüzde 27'ye çıktı.

2022'de BYD, yeni enerjili binek otomobillerinin Avustralya, Japonya ve Brezilya gibi pazarlara girmesiyle dış piyasalardaki gelişimini hızlandırdı.