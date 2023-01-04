Çinli Yeni Enerjili Araç Üreticileri 2022 Satışlarında Güçlü Artış Kaydetti

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Verilere göre Çin'in önde gelen yeni enerjili araç üreticileri, hızlı pazar genişlemesi ve politika teşvikleri sayesinde 2022 satışlarında güçlü artış bildirdi.

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2022 Chengdu Otomobil Fuarı'nda ziyaretçiler, Çinli yeni enerjili araç üreticisi BYD'nin otomobilinin fotoğrafını çekiyor, 26 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Verilere göre Çin'in önde gelen yeni enerjili araç üreticileri, hızlı pazar genişlemesi ve politika teşvikleri sayesinde 2022 satışlarında güçlü artış bildirdi.

Çin'in en büyük yeni enerjili araç üreticisi BYD, 2022'de yeni enerjili araç satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 208,64 artışla 1,86 milyon adedi aştığını belirtti. Aralık'ta şirket yaklaşık 235.200 adet yeni enerjili araç satmıştı.

Li Auto ve NIO gibi startup otomobil üreticileri de verimli bir yıl geçirdi. Li Auto geçen yıl 133.246 adet yeni enerjili araç satarak 2021'e göre yüzde 47,2'lik atış kaydetti. NIO ise aynı dönemde yüzde 34'lük bir yıllık artışla 122.486 adet yeni enerjili araç teslim etti.

GAC Grubu'nun yeni enerjili araç üreten bağlı şirketi GAC Aion, 2022'de önceki yıla göre yüzde 126 artışla yaklaşık 271.000 adet araç sattı. Şirketin genel müdürü Gu Huinan, GAC Aion'un bu yıl en az 500.000 adet satış hedeflediğini söyledi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Ocak-Kasım 2022 döneminde Çin'in yeni enerjili araç satışları 6,06 milyon adedi aşarak 2021'in aynı dönemindeki seviyenin iki katına çıktı.

Birlik, bu yıl Çin'deki yeni enerjili araç satışlarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik artışla 9 milyon adede ulaşmasını bekliyor.