Çinli Yatırımcılar Yatırım Fırsatları İçin Kenya'da

NAİROBİ, 7 Nisan (Xinhua) -- Çinli yatırımcılardan oluşan bir heyet, Kenya'da yatırım fırsatlarını araştırmak amacıyla şu anda Doğu Afrika ülkesinde bulunuyor.

NAİROBİ, 7 Nisan (Xinhua) -- Çinli yatırımcılardan oluşan bir heyet, Kenya'da yatırım fırsatlarını araştırmak amacıyla şu anda Doğu Afrika ülkesinde bulunuyor.

Amerikalı-Çinli CEO Topluluğu Başkanı Robert Sun, Perşembe günü başkent Nairobi'de Xinhua'ya yaptığı açıklamada, heyetinin ülkedeki tekstil giyim, sağlık, finans ve ilaç sektörlerinde varlık göstermeye istekli olduğunu söyledi.

Sun, "Kenya'da hem yerel hem de dünya genelindeki ihracat pazarları için kaliteli ürünler üretmeyi planlıyoruz" dedi.

CEO, Doğu ve Orta Afrika bölgelerine açılan kapı niteliğinde olduğu için yabancı yatırımcıların Kenya'yı cazip bulduğunu belirtti.

Çinli tekstil firması Everbright Endüstri Grubu'nun Başkanı Jimmy Mao, şirketinin özel ekonomik bölgelerde varlık oluşturmakla ilgilendiğini söyledi.

Mao, "Elverişli bir yatırım ortamı ve hükümet desteğine sahip olduğu için Kenya'yı bir yatırım bölgesi olarak görüyoruz" dedi.

30 Mart'ta başlayan heyetin ziyareti, 8 Nisan'da sona erecek.