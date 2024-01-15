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Çinli Yatırımcılar Havza OSB'yi İnceledi

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Çinli yatırımcılar, Türk ortakları ile birlikte Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Havza Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile bir araya gelen Çinli iş insanları, Havza OSB'nin imkanlarını değerlendirdi.

Türk ortakları ile yatırım yapma kararı alan Çinli yatırımcılar, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) incelemelerde bulundu.

Karaoğlan Şirketler Grubu ile bölgede yatırım yapma kararı alan Çinli iş insanları, Havza Osb'yi ziyaret ederek burada Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile bir araya geldi.

Ziyarette Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş'tan bilgiler alan Çinliler, daha sonra saha incelemesi gerçekleştirdi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza OSB'nin lokasyon olarak yatırımcılara önemli imkanlar sunduğunu belirterek, "Amacımız Havza OSB'ye büyük yatırımcıları çekmek ve oradan bölgeye istihdam sağlamak. Havza OSB'nin yurt dışından yatırımcıların ilgisini çekmesi bizleri mutlu etti. İnşallah Havza OSB daha da büyüyerek bölge ve ülke ekonomisine katkı sunacak." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza OSB'nin yatırımcılara sunmuş olduğu imkanlar ile cazibe merkezi haline geldiğini ifade ederek, "Şu an birçok firmamızın yatırımları devam ediyor. Ayrıca üretime geçen firmalarımız da var. Yurt dışından yatırımcıların gelmesi Havza OSB'nin daha hızlı bir büyüme hızı yakalaması anlamına gelir. Tüm gayretimiz ile Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde istihdam ve istihdama dayalı göç problemini çözmek için çalışmaktayız. Bunun yolunun Havza OSB'ye daha fazla yatırımcı gelmesi olduğu bilinci ile alan genişleme çalışmaları olmak üzere birçok çalışmamızı bir arada yürütmekteyiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi OSB Ekonomi Güncel Haberler

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