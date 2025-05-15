Çinli Yarı İletken Üreticisinin Eski Başkanı İdam Cezasına Çarptırıldı

Çinli Yarı İletken Üreticisinin Eski Başkanı İdam Cezasına Çarptırıldı
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Çin'in Tsinghua Unigroup şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Zhao Weiguo, zimmete para geçirme ve diğer suçlardan idam cezasına çarptırıldı. Ceza, iki yıl ertelendi. Zhao'nun işlediği suçlar, devlete ciddi ekonomik kayıplar yaşattı.

CHANGCHUN, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yarı iletken üreticisi Tsinghua Unigroup şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Zhao Weiguo, çarşamba günü birden fazla suçtan idam cezasına çarptırıldı. Ceza, iki yıl ertelendi.

Zhao, zimmete para geçirme, yasadışı kar elde etme ve borsada işlem gören halka açık şirketin çıkarlarına zarar verecek şekilde güveni kötüye kullanmaktan suçlu bulundu. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Jilin eyaletindeki Jilin kentinin Orta Halk Mahkemesi, Zhao'nun siyasi haklarından ömür boyu mahrum bırakılmasına ve tüm kişisel mülklerine el konulmasına da hükmetti.

Zhao'nun 2014-2021 yılları arasında işlediği birden fazla suçun ciddi ekonomik kayıplara yol açtığının belirtildiği kararda bu suçlara 470 milyon yuan (yaklaşık 65 milyon ABD doları) değerindeki ulusal varlıkların zimmete geçirilmesinin de dahil olduğu kaydedildi.

Zimmete geçirilen miktarın, devlet çıkarlarına ciddi zarar verecek düzeyde olması nedeniyle ölüm cezası verildiğini belirten mahkeme, Zhao'nun işlediği diğer suçların da önemli ekonomik zarara yol açtığını ve zimmete para geçirme suçunun yanı sıra diğer tüm suçlarına da uygun cezanın verilmesi gerektiğine hükmetti.

Öte yandan Zhao'nun gözaltına alındıktan sonra suçlarını olduğu gibi itiraf ettiği, daha önce yetkililerce bilinmeyen suçlarını da kendiliğinden açıkladığı, pişmanlık sergilediği ve yasadışı kazançları aktif olarak iade etmesiyle zimmetine geçirdiği tüm fon ve varlıkların geri alındığı kaydedildi. Mahkeme bu nedenlerle ölüm cezası infazının ertelendiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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