Çinli Wingsuit Sporcularının Gösterisi
Çinli wingsuit sporcuları, Yunnan eyaletinin Nujiang bölgesinde düzenlenen etkinlikte nefes kesen akrobasi gösterileri sergiledi.
Wingsuit sporcularının çeşitli görüntüleri
Özel uçuş kıyafetleri içindeki Çinli wingsuit sporcuları, kısa süre önce ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Nujiang bölgesinde düzenlenen zorlu bir etkinlikte yarıştı. Yarasa adamların nefes kesen akrobasi gösterileri izleyenleri büyüledi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nujiang'dan bildiriyor. (XHTV)