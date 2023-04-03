Çinli ve Yunan Araştırmacılar Yeni İklim Veri Setleri Geliştirdi

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi Atmosferik Fizik Enstitüsü (IAP), Çinli ve Yunan araştırmacıların işbirliği yaparak iki ülke için 1960 yılına kadar uzanan yeni iklim veri kümeleri geliştirdiğini duyurdu.

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi Atmosferik Fizik Enstitüsü (IAP), Çinli ve Yunan araştırmacıların işbirliği yaparak iki ülke için 1960 yılına kadar uzanan yeni iklim veri kümeleri geliştirdiğini duyurdu.

Ortaklaşa hazırlanan makale, Advances in Atmospheric Sciences dergisinde yayımlandı.

IAP'den Çinli araştırmacılar, Patras Üniversitesi Atmosferik Fizik Laboratuvarı ve Yunan Ulusal Meteoroloji Servisi'nden Yunan araştırmacılarla birden fazla yöntem kullanarak homojenleştirilmiş aylık ve günlük sıcaklık ve yağış serilerini içeren yeni veri kümeleri elde etti.

Araştırmacılara göre, veri homojenleştirme, sonraki uygulamadan önce istasyon yer değiştirmeleri ve gözlem protokolleri ve enstrümantasyondaki değişiklikler gibi iklimsel olmayan faktörlerin neden olduğu ham verilerdeki önyargıların ayarlanmasını içeriyor.

Yeni veriler, Çin'de 1960'tan bu yana Yunanistan'dakinden çok daha güçlü bir ısınma eğilimi olduğunu ve son birkaç on yıllık dönemde Çin'de yıllık toplam yağış artarken Yunanistan'da azaldığını gösteriyor.

IAP, yeni homojenleştirilmiş iklim verilerinin, iki ülkedeki büyük ölçekli iklim değişikliklerinin ham verilerinden daha makul bir gösterim sunduğunu söyledi.

Araştırmacılar, yeni veri kümelerinin, özellikle Çin, Yunanistan ve Asya ile Avrupa'daki komşu bölgelerdeki aşırı hava ve iklim olaylarını değerlendirirken, bölgesel iklim değişikliğini ve değişimini incelemek için yüksek kaliteli bir veri tabanı sağladığına inanıyor.