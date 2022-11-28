Çinli ve Yeni Zelandalı Bilim İnsanları Kermadec Çukuru'nun En Derin Noktasına Ulaştı

AUCKLAND, 28 Kasım (Xinhua) -- Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Kareen Schnabel, Pazar günü Çinli meslektaşları ve "Fendouzhe" adındaki derin deniz insanlı denizaltı (HOV) ile okyanusun en derin bölgelerinden birine keşif gezisi yaptı.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bulunan Çin'in "Tansuoyihao" bilimsel araştırma gemisindeki Çinli ve Yeni Zelandalı bilim insanları görülüyor, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Derin Deniz Bilimi ve Mühendisliği Enstitüsü/Xinhua aracılığıyla)

AUCKLAND, 28 Kasım (Xinhua) -- Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Kareen Schnabel, Pazar günü Çinli meslektaşları ve "Fendouzhe" adındaki derin deniz insanlı denizaltı (HOV) ile okyanusun en derin bölgelerinden birine keşif gezisi yaptı. Schnabel keşif gezisinin ardından, yaşadıkları benzersiz deneyimi tarif ederken pek çok kez "olağanüstü" kelimesini kullandı.

Başarılı dalış, Yeni Zelandalı deniz biyoloğu Schnabel'in yanı sıra Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Derin Deniz Bilimi ve Mühendisliği Enstitüsü'nden (IDSSE) denizaltı kaptanları Deng Yuqing ve Yuan Xin tarafından gerçekleştirildi.

Keşif yolculuğu sırasında, Schnabel ve Deng, Kermadec Çukuru'ndaki Scholl Oyuğu'nun en derin noktasına inen ilk kadınlar oldular.

IDSSE'nin araştırma gemisi Tansuoyihao'da yapılan iki aylık bilimsel yolculuğun bir parçası olarak gerçekleşen bu yolculuk, Kermadec Çukuru'ndaki Scholl Oyuğu'nu keşfetmek için yapılan ikinci mürettebatlı ziyaretti.

Scholl Oyuğu, Yeni Zelanda'nın kuzeydoğusunun 1.000 km'den daha fazla açığında bulunan Kermadec Çukuru'nun bilinen en derin noktası. 1.000 km'den daha fazla uzunluğa sahip Kermadec Çukuru'nun en derin noktası, Everest Dağı'nın yüksekliğinden de daha derinde bulunuyor.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinin Queens Rıhtımı'na demirlemiş olan, "Fendouzhe" adı verilen derin deniz insanlı denizaltıyı (HOV) taşıyan Çin'e ait "Tansuoyihao" gemisi görülüyor, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)

Bilim insanları, Fendouzhe'yi kullanarak, derin deniz suyu örnekleri, çökeltiler, kayalar, biyolojik örnekler ve çevresel veriler topladı.

Dr. Schnabel ve denizaltı kaptanları, deniz tabanında Scholl Oyuğu'nun ve çukurun dik yamaçlarını keşfetmek için denizin dibinde 6 saat geçirdiler.

Schnabel, "Okyanusun yüzeyinden uzaklaşırken ışığın kaybolmasını deneyimlemek veya derin deniz tabanını kendi gözlerinizle görmek, ders kitapları ve görsellerle karşılaştırılamaz" dedi.

Schnabel, "İnce çökeltiler izlerle kaplıydı ve deniz tabanında ve suda çok sayıda küçük hayvan gördük. Deniz seviyesinin 10.000 metre altında olmamıza rağmen hala balıkçı şamandıraları ve balık ağı gibi çöplerin olması sarsıcıydı" ifadelerini kullandı.

Yolculuğun ilk ayağı, derin deniz insanlı denizaltı Fendouzhe'nin 5.747 metre ile 10.000 metre derinlik arasında 16 dalış gerçekleştirmesinin yanı sıra iniş aracı, CTD (su numune alma ve ölçme cihazı) ve gravite karotiyeri gibi diğer bağımsız numune alma cihazlarının konuşlandırılmasının ardından tamamlandı.

Yolculuğa liderlik eden olan IDSSE'den Dr. Peng Xiaotong, "Hem Çinli hem de Yeni Zelandalı bilim insanları için Kermadec Çukuru'nun jeolojisinin ve ekosisteminin karmaşıklığını ve çeşitliliğini kapsamlı olarak değerlendirme fırsatı yakalamak gerçekten heyecan verici" dedi.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinin Queens Rıhtımı'na demirlemiş olan, "Fendouzhe" adı verilen derin deniz insanlı denizaltıyı (HOV) taşıyan Çin'e ait "Tansuoyihao" gemisi görülüyor, 27 Kasım 2022. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)

Peng, "Örneğin kaya örnekleri almak bize, çöken ve üst üste binen levhanın doğasının yanı sıra Kermadec Çukuru'ndaki kıtasal bir levhanın başka bir kıtasal levha altına girmesi mekanizmasının nasıl başladığını anlamak için eşsiz bir şans sunuyor" dedi.

Peng, "Büyük derinliklerde bile çok çeşitli deniz tabanı toplulukları gördük ve baş aşağı fener balığı gibi tuhaf ve nadiren görülen organizmaları keşfettik. Çukurun derinliklerine indikçe, deniz tabanı ekosistemlerine karada ışık ve elektron mikroskobu kullanarak incelenmesi gereken küçük organizmalar hakim oluyor" diye konuştu.

Çin'in Yeni Zelanda Büyükelçisi Wang Xiaolong, keşif gezisinin, bir keşif ve dostluk yolculuğunun yanı sıra Çin ile Yeni Zelanda arasında deniz işbirliği için önemli bir platform sağlayan bir işbirliği arama yolculuğu olarak vurguladı.

Dr. Schnabel "Fendouzhe, dünyanın her yerinden bilim insanlarına Kermadec Çukuru gibi çevreyi gözlemleme fırsatı sağlayan inanılmaz bir araç. Umarım iki ülke arasındaki bilimsel işbirliği gelecekte de devam eder" diyerek büyükelçinin ifadelerini yineledi.