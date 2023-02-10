Çinli ve Türk Kurtarma Ekipleri Antakya'da Üç Kadını Enkaz Altından Kurtardı Güncel Haberler ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Çinli ve Türk kurtarma ekipleri Perşembe günü Hatay'ın Antakya ilçesinde ortak bir operasyonla üç kadını çöken binaların enkazından başarıyla kurtardı. Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde hayatta kalan bir kadını yerel ortaklarıyla birlikte enkaz altından çıkarıyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) ANTAKYA, 10 Şubat (Xinhua) -- Çinli ve Türk kurtarma ekipleri Perşembe günü Hatay'ın Antakya ilçesinde ortak bir operasyonla üç kadını çöken binaların enkazından başarıyla kurtardı. Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde hayatta kalan bir kadını yerel ortaklarıyla birlikte enkaz altından çıkarıyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde hayatta kalan bir kadını yerel ortaklarıyla birlikte enkaz altından çıkarıyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde hayatta kalan bir kadını yerel ortaklarıyla birlikte enkaz altından çıkarıyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, Hatay'ın Antakya ilçesinde hayatta kalan bir kadını yerel ortaklarıyla birlikte enkaz altından çıkarıyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Antakya Hatay Güncel Haberler

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