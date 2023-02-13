Çinli ve Türk Ekiplerin Kurtardığı 83 Yaşındaki Depremzedenin Sağlık Durumu Stabil

"Ben Xinhua Haber Ajansı'ndan Wang Tengfei. Şu anda Malatya'dan bildiriyorum. An itibarıyla bir okuldayım. Bu bina aynı zamanda Çin'in Mavi Gök Kurtarma Ekibi'nin geçici merkezini kurduğu bir kamp alanı. Ekip geçtiğimiz günlerde enkaz altından üç kişiyi başarıyla kurtardı ve bunlardan biri de 83 yaşındaki bir kadındı. Yaşlı kadın kurtarıldığında 125 saatten uzun bir süredir enkaz altında bulunuyordu."

Kurtarılan 83 yaşındaki kadının hastanede olduğu ve sağlık durumunun stabil olduğu doğrulandı.

Yaşlı kadın, Cumartesi günü Çinli ve Türk kurtarma ekibi tarafından enkaz altından çıkarılmıştı.

Mavi Gök Kurtarma Ekibi, bir sivil kurtarma timi olarak Çin'de faaliyet gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Malatya'dan bildiriyor. (XHTV)