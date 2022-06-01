Çinli ve Rus Bilim İnsanlarından, İkili İlişkilerin Güçlendirilmesine Yardımcı Olmaları İstendi - Haberler

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ikili ilişkileri ilerletmek amacıyla Çinli ve Rus bilim insanları arasında derinlemesine iletişim kurulması çağrısında bulundu. İki ülke bilim insanlarının katıldığı üst düzey düşünce kuruluşu forumuna video aracılığıyla hitap eden Wang, bilim insanlarını bilgeliklerini kullanarak, dünyayı daha barışçıl, daha güvenli ve daha müreffeh hale bir yer haline getirmek için katkıda bulunmaya çağırdı. Wang, Çin tarafının demokrasi, kalkınma, güvenlik ve düzen konusunda doğru görüşü desteklemek ve uygulamak, ayrıca küresel yönetim sisteminin gelişimini daha adil ve makul bir yönde desteklemek için Rus tarafıyla birlikte çalışmaya istekli olduğunun altını çizdi. 2018 yılından beri geleneksel olarak yapılan forum, Çin Sosyal Bilimler Akademisi ve Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Bu yılki forumda ele alınan başlıklar arasında, Çin-Rusya ekonomik işbirliğinin yüksek düzeydeki gelişimi, yeşil işbirliği ile küresel ve bölgesel yönetim yer alıyor.

Xinhua / Güncel