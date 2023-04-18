Çinli ve İspanyol İş İnsanları İki Ülke Arası İşbirliğini İlerletmek İçin Madrid'de Bir Dizi Anlaşma İmzaladı
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Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinden bir iş insanı heyeti, işbirliğini ilerletmek amacıyla Pazartesi günü Madrid'de İspanyol iş insanlarıyla bir dizi ikili anlaşmaya imza attı.
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinden bir iş insanı heyeti, işbirliğini ilerletmek amacıyla Pazartesi günü Madrid'de İspanyol iş insanlarıyla bir dizi ikili anlaşmaya imza attı.
SES (İspanyolca): JOSE RODRIGUEZ HERMINO, İspanyol tarım sektörü temsilcisi:
"Anlaşmalar, ticari ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra tüm işlemlere ilişkin güven ve ekonomik beceri ile maliyette tasarruf sağlamak için çok büyük bir fırsat."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.
(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel