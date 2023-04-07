Xi ve Macron, Çinli ve Fransız Girişimciler Toplantısının Kapanış Törenine Katıldı

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte katıldığı, Çin'in başkenti Beijing'de Çinli ve Fransız girişimciler arasında düzenlenen bir toplantının kapanış töreninde bir konuşma yapıyor, 6 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)