Çinli ve Cezayirli İş İnsanları Çin-Cezayir Ekonomik Forumu'nda Bir Araya Geldi

CEZAYİR, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Cezayir'den üst düzey yetkililer ile iş dünyası temsilcileri, Çin-Cezayir Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Çarşamba günü Cezayir'in batısındaki liman kenti Oran'da bir araya geldi.

CEZAYİR, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Cezayir'den üst düzey yetkililer ile iş dünyası temsilcileri, Çin- Cezayir Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Çarşamba günü Cezayir'in batısındaki liman kenti Oran'da bir araya geldi.

Çin'in Cezayir Büyükelçiliği ve Oran vilayet yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenen foruma Cezayirli milletvekilleri ve hükümet yetkililerinin yanı sıra her iki ülkeden iş insanları da dahil olmak üzere 200 kişi katıldı.

Forumda konuşma yapan Çin'in Cezayir Büyükelçisi Li Jian, forumun Çinli ve Cezayirli işletmeler arasındaki iletişimi kolaylaştıracak bir platform oluşturarak, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Oran Vilayet Valisi Said Saayoud, Çin yatırımlarının vilayeti memnuniyetle karşılandığını ve Cezayir'in yeni yatırım yasasının, yabancı yatırımcılara elverişli bir ortam sağlayacağını söyledi.

Forum sırasında inşaat, tekstil ve iletişim sektörlerinin iş dünyası liderlerine yönelik üç ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.