Çinli ve Brezilyalı Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

YENİ DELHİ, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira Perşembe günü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de biraraya geldi. İkili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunan bakanlar, bir sonraki safhada yapılacak üst düzey temaslara yönelik hazırlıkları ele aldı.

Görüşme, bu yıl G20'nin dönem başkanlığını yürüten Hindistan'ın başkentinde 1-2 Mart tarihlerinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında gerçekleşti.

Qin, ikili görüşmede, Çin tarafının Brezilya ile olan siyasi karşılıklı güveni artırmayı, avantajlı alanlarda işbirliğini ilerletmeyi, ayrıca teknik inovasyon, yeşil kalkınma ve dijital ekonomi gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliğini genişletmeyi beklediğini ifade etti.

Çinli bakan, kapsamlı stratejik ortaklıklarının yeni seviyelere çıkarılması, gelişmekte olan büyük ülkeler arasında eşitlik ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliğine yönelik olumlu mesaj gönderilmesi, ayrıca küresel barış, istikrar, kalkınma ve refaha güçlü bir ivme kazandırılması yönünde iki ülkenin de çaba göstermesi için çağrıda bulundu.

Vieira ise Brezilya'nın Çin ile olan ilişkisine büyük önem verdiğini söyleyerek, ikili işbirliğinin olanaklar ve potansiyelle dolu olduğunu vurguladı.

Vieira, Brezilya'nın daha fazla başarılı sonuç almak üzere ikili işbirliğini teşvik etmek amacıyla Çin tarafıyla işbirliğini hızlandırmak için sabırsızlandığını, böylelikle ikili ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturulacağını sözlerine ekledi.