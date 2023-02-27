Çinli ve Brezilyalı Beyaz Eşya Devleri Daha Yakın İşbirliği Hedefliyor

SHENZHEN, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in elektronik devi TCL, Brezilya'nın köklü beyaz eşya üreticisi SEMP ile daha yakın bir işbirliği arayışında.

SHENZHEN, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in elektronik devi TCL, Brezilya'nın köklü beyaz eşya üreticisi SEMP ile daha yakın bir işbirliği arayışında. İki şirketin liderleri bu hafta Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde biraraya geldi.

SEMP'in kurucusu 94 yaşındaki Brezilyalı iş insanı Affonso Brandão Hennel, TCL Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Li Dongsheng'le buluşmak için 23 saatlik bir uçuştan sonra Çin'in teknoloji merkezine ulaştı. Toplantı, işbirliği fırsatlarını araştırmayı ve fotovoltaik sektöründeki ortak işlerini genişletmeyi hedefliyor.

1942 yılında kurulan SEMP, Brezilya'da yerli radyo ve TV üreten ilk şirket oldu. TCL ile SEMP arasındaki işbirliği, Hennel ile Li'nin Brezilya merkezli SEMP TCL ortak girişiminin kurulması için el sıkıştığı 2016 yılına uzanıyor.

O zamandan bu yana SEMP TCL markalı TV setlerinin piyasa payı sürekli artarak Brezilya'da ilk üçe girdi. Nüfus açısından Brezilya dünyanın en büyük beşinci ülkesi olduğu için muazzam bir pazar potansiyeli var.

"Çin ile Brezilya arasındaki iş fırsatları olağanüstü düzeyde artış gösteriyor. Brezilya'nın ihtiyaçlarıyla Çin'in tedarikçi olarak becerilerini eşleştirebileceğimize inanıyoruz" diyen Hennel, ortaklaşa üretilen ürünlerin Brezilya'da büyük başarı elde ettiğine inandığını sözlerine ekledi.

Şirketin elektrik işiyle uğraşan şubesi TCL Tech, 2022'de 160 milyar yuanı (yaklaşık 23 milyar ABD doları) aşan gelir elde etti. Küresel çapta 43 Ar-Ge merkezi ve 32 imalat üssü bulunan TCL'nin ticari faaliyetleri 160'ı aşkın ülke ve bölgeye yayılıyor.

SEMP, TCL ile işbirliği yapmasından bu yana sürekli olarak üretimde teknolojik dönüşümler gerçekleştirdi, ürün kalite kontrolünün verimliğini artırdı ve Brezilya'daki imalat üstlerine otomatik montaj dahil olmak üzere yenilikçi önlemler getirdi.

Hennel'e göre iki şirketin hikayesi, Çinli işletmelerin uluslararası piyasaya katılımlarının hızlanmasının ve küresel piyasayla kazan-kazan işbirliği kurmasının tam bir örneğini teşkil ediyor.

"Çin, Brezilyalı şirketlerin ortaklık kurmaları açısından en büyük fırsatı sunuyor" diyen Hennel, SEMP'in, fotovoltaik işinde gelecekte TCL ile yeni bir ortaklık kurabilecek olmasından mutlu olduğunu sözlerine ekledi.