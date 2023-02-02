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Çinli ve Bangladeşli Mühendisler Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nde İşbirliği Yapıyor

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Çinli ve Bangladeşli Mühendisler Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nde İşbirliği Yapıyor

DAKKA, 2 Şubat (Xinhua) -- Çinli ve Bangladeşli mühendisler, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Keraniganj'daki 172 km'lik Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin (PBRLP) inşaat sahasında birlikte çalışıyor.

Çinli ve Bangladeşli Mühendisler Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nde İşbirliği YapıyorBangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Keraniganj'daki Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin inşaatında birlikte çalışan Çinli bir mühendis ve Bangladeşli bir işçi, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

DAKKA, 2 Şubat (Xinhua) -- Çinli ve Bangladeşli mühendisler, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Keraniganj'daki 172 km'lik Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin (PBRLP) inşaat sahasında birlikte çalışıyor.

Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi, Bangladeş'te Çin Demiryolu Grubu Limited (CREC) tarafından yapım aşamasında olan en önemli Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) projelerinden biri.

Çinli ve Bangladeşli Mühendisler Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nde İşbirliği YapıyorBangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Keraniganj'daki Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin inşaat sahasını ziyaret eden Çinli mühendisler, 31 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Çinli ve Bangladeşli Mühendisler Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nde İşbirliği YapıyorBangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Keraniganj'daki Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin inşaat sahasında çalışan bir işçi, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Çinli ve Bangladeşli Mühendisler Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nde İşbirliği YapıyorBangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Keraniganj'daki Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin inşaat sahasında çalışan işçiler, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Çinli ve Bangladeşli Mühendisler Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nde İşbirliği YapıyorBangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Keraniganj'daki Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin inşaat sahasında çalışan işçiler, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Çinli ve Bangladeşli Mühendisler Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nde İşbirliği YapıyorBangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Keraniganj'daki Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin inşaat sahasında birlikte çalışan Çinli mühendisler ve Bangladeşli işçiler, 6 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Keraniganj'daki Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin inşaat sahasında çalışan bir işçi, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Çinli ve Bangladeşli Mühendisler Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nde İşbirliği YapıyorBangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Keraniganj'daki Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin inşaat sahasında birlikte çalışan Çinli ve Bangladeşli mühendisler, 25 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Çinli ve Bangladeşli Mühendisler Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nde İşbirliği Yapıyor

Kaynak: Xinhua / Güncel

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