Çinli ve ABD'li üst düzey diplomatlar Roma'da görüşecek

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bugün İtalya'nın Roma kentinde görüşeceği bildirildi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, "Yang'ın, Sullivan ile Çin-ABD ilişkileri ile ortak kaygıya yola açan uluslararası ve bölgesel sorunlarda görüş alışverişinde bulunacağını" belirtti.

Sözcü Cao, buluşmanın temel amacının Çin ve ABD liderlerinin 16 Kasım 2021'deki çevrim içi görüşmesinde varılan konsensüsün uygulamaya geçirilmesi olduğunu ifade etti.

Tarafların geçen yıldan bu yana temaslarını sürdürdüğünü ve iletişimde olduğunu dile getiren Cao, her iki tarafın programına uygun bir randevu tarihi kararlaştırıldığını aktardı.

Aynı zamanda Komünist Parti Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Yang, kıdem olarak dışişleri bakanının üzerinde ve ülkenin en üst düzey diplomatı sayılıyor.

Yang ve Sullivian geçen yıl 10 Mart'ta ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde, 6 Ekim'de ise İsviçre'nin Zürih kentinde bir araya gelmişti.

İkilinin yeni görüşmesinin Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü döneme denk gelmesi dikkat çekti. Görüşmede ABD-Çin ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna krizi ve Çin-Rusya ilişkilerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden, 16 Kasım 2021'de video konferans yoluyla çevrim içi görüşmüştü. Liderler, görüşmede "iki ülke arasındaki rekabetin sorumluluk içinde sürdürülmesi" mesajını vermişti.