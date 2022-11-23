Çinli Uzmanlar, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Orkidelerin Yeniden Doğaya Ekim Sürecini Tamamladı

CHENGDU, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Emei manzara noktası yönetim bürosundan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, nesli tükenmekte olan orkide türü olan holcoglossum omeiense'nin Emei Dağı'nda doğal alanına yeniden ekilmesine ilişkin...

CHENGDU, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Emei manzara noktası yönetim bürosundan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, nesli tükenmekte olan orkide türü olan holcoglossum omeiense'nin Emei Dağı'nda doğal alanına yeniden ekilmesine ilişkin ilk aşamayı başarıyla tamamladı.

Eyalet doğal kaynaklar bilimleri enstitüsü araştırmacıları tarafından 2017'den bu yana yapılan çalışmalar sonucunda, toplam 1000 holcoglossum omeiense doğaya ekildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan orkidenin doğal üremesinin yarattığı büyük zorlukları göz önünde bulunduran araştırma ekibi, önce laboratuvarda büyük ölçekli yapay üreme gerçekleştirdi, sonra ise esaret altında üreyen bitkiyi doğaya nakletti.

Araştırma üyelerinden Gu Haiyan'a göre, bitki uzun vadeli gözetim altında tutulacak ve bir sonraki yeniden doğaya ekim çalışmaları Nisan 2023'te yapılacak.

Silindirik şekildeki yaprakları ve beyaz oblong taç yaprakları ile holcoglossum omeiense, doğadaki nüfusu 300'den az olduğu için "bitki krallığının pandası" olarak adlandırılıyor. Bu tür ilk olarak 1963 yılında Emei Dağı'nda bulundu.