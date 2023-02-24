Çinli Ustadan Başparmak Büyüklüğünde Ahşap Okarinalar

Başparmak büyüklüğündeki ahşap bir okarina, hem sanat eseri hem de müzik aleti olarak işlev görebilir.

Başparmak büyüklüğündeki ahşap bir okarina, hem sanat eseri hem de müzik aleti olarak işlev görebilir. Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Xingtai'de zanaatla uğraşan Hou Yimin, 2003 yılından bu yana ahşap okarina üzerine araştırma ve üretim yapıyor.

Hou, sadece iki saat içinde ince ve güzel sesler çıkaran, başparmak büyüklüğünde bir ahşap okarina yapabiliyor.

Bugüne kadar yüz farklı türde yaklaşık 5.000 ahşap okarina yapan Hou, bunları aralarında ABD, Japonya ve Güney Kore'nin de bulunduğu birçok ülkeye satıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xingtai'den bildiriyor.

(XHTV)