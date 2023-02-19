Çinli Üst Düzey Yetkili: Ukrayna Çatışması Artık Son Bulmalı

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Ukrayna krizinin Çin'in görmek istediği bir şey olmadığına dikkat çekerek, Çin'in yaptığı her şeyin barış görüşmelerini kolaylaştırmaya yönelik olduğunu belirtti.

MÜNİH, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Ukrayna krizinin Çin'in görmek istediği bir şey olmadığına dikkat çekerek, Çin'in yaptığı her şeyin barış görüşmelerini kolaylaştırmaya yönelik olduğunu belirtti.

Wang bu açıklamayı Cumartesi günü, 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda Çin'in Ukrayna krizi karşısındaki tutumuna ilişkin bir soruyu yanıtlarken yaptı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, diğer taraflar gibi Çin'in de Rusya-Ukrayna çatışmasının tırmanmasından ve uzamasından endişe duyduğunu söyledi.

Çin'in doğrudan müdahil bir taraf olmadığını söyleyen Wang, krize seyirci kalmayı veya yangına körükle gitmeyi seçmediğini, dahası, krizden hiçbir şekilde istifade etmediğini vurguladı.

Çin'in diyalog ve barıştan yana durmaya devam edeceğini kaydeden Wang, çatışmanın patlak vermesinin ikinci gününden bu yana, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in anlaşmazlıkların diyalog yoluyla siyasi bir çözüme kavuşturulmasını önerdiğini hatırlattı.

Rusya ve Ukrayna arasında defalarca müzakere turu yapılmasına rağmen, barış görüşmeleri herhangi bir sonuç alınamadan sona ermişti.

"Bunun arka planındaki nedenleri bilmiyoruz" diyen Wang, bazı güçlerin başarılı bir barış görüşmesi ya da çatışmanın sona ermesini istemeyebileceğini söyledi.

Bu güçlerin "Ukrayna halkının hayatını ya da Avrupa'nın aldığı zararı önemsemediğini" belirten Wang, bunun yerine daha büyük stratejik hedefleri olduğunu belirtti.

Wang ayrıca, çatışmanın daha fazla devam etmemesi gerektiğini de vurguladı.

Wang, "Cumhurbaşkanı Xi'nin de açıkça ifade ettiği gibi, çatışmalarda ve savaşlarda kazanan olmaz, karmaşık bir meselenin basit bir çözümü yoktur ve büyük ülkelerin çatışmadan kaçınması gerekir" diye konuştu.

Wang, Münih Güvenlik Konferansı'nın Avrupa'dan katılımcılarını, çatışmayı durdurmak için ne gibi çabalara ihtiyaç duyulduğu, Avrupa'da uzun süreli barış ve istikrarı güvence altına almak için nasıl bir çerçeve inşa edilmesi gerektiği ve Avrupa'nın stratejik özerkliğe ulaşmak için ne gibi roller oynaması gerektiği soruları üzerinde düşünmeye çağırdı.

Ukrayna krizinin birinci yıl dönümüne sayılı günler kaldığına dikkat çeken Wang, Çin'in krize siyasi bir çözüm bulunması yönündeki duruşuna ilişkin bir belge yayımlayacağını duyurdu.

Wang, bu belgede Cumhurbaşkanı Xi'nin tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, BM Sözleşmesi'nin amaç ve ilkelerine bağlı kalınması, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının ciddiye alınması ve krizin barışçıl bir şekilde çözülmesine yardımcı olacak tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan önemli önerilerinin yineleneceğini ifade etti.

Belgede Çin'in nükleer bir savaşın asla yapılmaması gerektiğini ve böyle bir savaşın kazananı olmayacağını yineleyeceğini belirten Wang, Çin'in ayrıca sivil nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanması için çaba gösterilmesini teşvik edeceğini, nükleer santrallere saldırılmasına karşı duracağını ve biyokimyasal silahların kullanılmasına karşı ortak çabaları savunacağını da sözlerine ekledi.

Durum ne kadar karmaşıksa, soğukkanlı ve pragmatik olma ihtiyacının da o kadar önemli olduğunu ifade eden Wang, Çin'in barışın erken bir tarihte gerçekleştirilmesine yönelik çabaları sürdürmek için tüm taraflarla el ele vermeye hazır olduğunu vurguladı.